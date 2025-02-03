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Армен Саркисян, которого взорвали в Москве, умер в больнице

Где могут встретиться Путин и Трамп

15:38 1837

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты как возможные места проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два российских источника, знакомых с ходом обсуждений.

Официально Россия отрицает какие-либо контакты с США в связи с подготовкой телефонного разговора между Трампом и Путиным, который может предшествовать встрече, однако высокопоставленные российские чиновники посетили Саудовскую Аравию и ОАЭ в последние недели, утверждают собеседники агентства.

По словам одного из них, в России есть и противники этой идеи, так как «некоторые дипломаты и сотрудники разведки указывают на тесные военные связи и связи в области безопасности» между указанными странами и США. 

Накануне Дональд Трамп заявил журналистам на базе «Эндрюс», что у него запланированы «встречи и переговоры» с Украиной, Россией и «различными сторонами», сообщал телеканал CNN.

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