17-летние девочки из Азербайджана против матерых соперниц из Бельгии и Польши

В ближайшие дни женскую сборную Азербайджана по баскетболу ждут заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2025. 6 февраля наша команда сыграет в Остенде с Бельгией, а 9 февраля примет в Баку Польшу.

Главный тренер сборной Азербайджана Эврен Алкая вызвал на предстоящие матчи 12 баскетболисток. В состав вошли Айлин Нифталиева, Ангелина Исмайлова, Айлин Акперзаде, Сальминаз Рамазанлы, Лейла Аллахвердиева, Валерия Китаева, Ситара Аббасова, Эланур Гекчель, Дениз Гекчель, Шилан Акбингель, Александра Молленхауэр и Адиля Юсубова.

У национальной команды Азербайджана невероятно молодая команда. Средний возраст - 17,5 лет. Фактически взрослым баскетболисткам из Бельгии, Польши будут противостоять юниорки, некоторые из которых являются чемпионками Европы в дивизионе «С» среди 16-летних.

Сборная Азербайджана проиграла первые четыре матча и уже потеряла шансы на попадание в финальную стадию Евробаскета. Поэтому сейчас важен опыт на будущее, который получат юные баскетболистки от встреч с матерыми и сильными соперницами.