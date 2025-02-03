USD 1.7000
EUR 1.7385
RUB 1.7226
Подписаться на уведомления
Армен Саркисян, которого взорвали в Москве, умер в больнице
Новость дня
Армен Саркисян, которого взорвали в Москве, умер в больнице

17-летние девочки из Азербайджана против матерых соперниц из Бельгии и Польши

Ставка на молодежь
Отдел спорта
15:53 1499

В ближайшие дни женскую сборную Азербайджана по баскетболу ждут заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2025. 6 февраля наша команда сыграет в Остенде с Бельгией, а 9 февраля примет в Баку Польшу.

Главный тренер сборной Азербайджана Эврен Алкая вызвал на предстоящие матчи 12 баскетболисток. В состав вошли Айлин Нифталиева, Ангелина Исмайлова, Айлин Акперзаде, Сальминаз Рамазанлы, Лейла Аллахвердиева, Валерия Китаева, Ситара Аббасова, Эланур Гекчель, Дениз Гекчель, Шилан Акбингель, Александра Молленхауэр и Адиля Юсубова.

У национальной команды Азербайджана невероятно молодая команда. Средний возраст - 17,5 лет. Фактически взрослым баскетболисткам из Бельгии, Польши будут противостоять юниорки, некоторые из которых являются чемпионками Европы в дивизионе «С» среди 16-летних.

Сборная Азербайджана проиграла первые четыре матча и уже потеряла шансы на попадание в финальную стадию Евробаскета. Поэтому сейчас важен опыт на будущее, который получат юные баскетболистки от встреч с матерыми и сильными соперницами.

Азербайджан проводит операцию в приграничных с Россией районах
Азербайджан проводит операцию в приграничных с Россией районах
17:30 258
Дан старт транзитным перевозкам по железной дороге из порта Зиря
Дан старт транзитным перевозкам по железной дороге из порта Зиря
16:57 846
Армен Саркисян, которого взорвали в Москве, умер в больнице
Армен Саркисян, которого взорвали в Москве, умер в больнице видео; обновлено 14:28
14:28 13795
Аль-Шараа спешит к Эрдогану
Аль-Шараа спешит к Эрдогану главная тема; все еще актуально
00:04 7460
Нечистоплотные бизнесмены скрыли миллионы долларов. Дела направили в суд
Нечистоплотные бизнесмены скрыли миллионы долларов. Дела направили в суд
16:20 1391
Руфат Азизов стал ректором Азгосуниверситета нефти и промышленности
Руфат Азизов стал ректором Азгосуниверситета нефти и промышленности распоряжение президента
15:46 2188
Ильхам Алиев наградил Полада Бюльбюльоглы
Ильхам Алиев наградил Полада Бюльбюльоглы
15:26 2341
Масштабная атака на Россию: остановился крупнейший завод
Масштабная атака на Россию: остановился крупнейший завод видео; обновлено 15:18
15:18 11545
Глава «Ахмата» призвал беженцев из Курска пойти воевать
Глава «Ахмата» призвал беженцев из Курска пойти воевать
14:57 2523
Европа разочаровалась в Грузии
Европа разочаровалась в Грузии
14:54 2036
Кремль: У Зеленского нет права на переговоры
Кремль: У Зеленского нет права на переговоры
14:07 2428

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан проводит операцию в приграничных с Россией районах
Азербайджан проводит операцию в приграничных с Россией районах
17:30 258
Дан старт транзитным перевозкам по железной дороге из порта Зиря
Дан старт транзитным перевозкам по железной дороге из порта Зиря
16:57 846
Армен Саркисян, которого взорвали в Москве, умер в больнице
Армен Саркисян, которого взорвали в Москве, умер в больнице видео; обновлено 14:28
14:28 13795
Аль-Шараа спешит к Эрдогану
Аль-Шараа спешит к Эрдогану главная тема; все еще актуально
00:04 7460
Нечистоплотные бизнесмены скрыли миллионы долларов. Дела направили в суд
Нечистоплотные бизнесмены скрыли миллионы долларов. Дела направили в суд
16:20 1391
Руфат Азизов стал ректором Азгосуниверситета нефти и промышленности
Руфат Азизов стал ректором Азгосуниверситета нефти и промышленности распоряжение президента
15:46 2188
Ильхам Алиев наградил Полада Бюльбюльоглы
Ильхам Алиев наградил Полада Бюльбюльоглы
15:26 2341
Масштабная атака на Россию: остановился крупнейший завод
Масштабная атака на Россию: остановился крупнейший завод видео; обновлено 15:18
15:18 11545
Глава «Ахмата» призвал беженцев из Курска пойти воевать
Глава «Ахмата» призвал беженцев из Курска пойти воевать
14:57 2523
Европа разочаровалась в Грузии
Европа разочаровалась в Грузии
14:54 2036
Кремль: У Зеленского нет права на переговоры
Кремль: У Зеленского нет права на переговоры
14:07 2428
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться