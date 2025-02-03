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В Азербайджане отметят 140-летие Узеира Гаджибекова

распоряжение президента
15:53 555

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия азербайджанского композитора, музыковеда, драматурга, общественного деятеля Узеира Гаджибекова.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, министерствам культуры, науки и образования, а также Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 140-летию композитора.

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