Турецкой лире опять не везет

Курс доллара к турецкой лире в понедельник днем впервые достиг 36,0015 лир после публикации статистики и на фоне укрепления американской валюты на мировых площадках, свидетельствуют данные торгов.

Далее курс доллара к турецкой лире вырос на 0,83%, до 35,9931 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 35,6977 лиры.

Доллар дорожал к лире каждый месяц с июня прошлого года по январь. В первый день торгов февраля курс доллара к лире также растет.

Ранее в понедельник Институт статистики (TÜİK) сообщил, что годовая инфляция в Турции в январе составила 42,12%, что оказалось выше прогноза в 41,25%.

В то же время доллар дорожает к мировым валютам на фоне опасений по поводу торговой политики США. Президент Дональд Трамп в выходные подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Указы Трампа предусматривают и повышение пошлин в том случае, если любая страна введет ответные меры.