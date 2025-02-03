Нечистоплотные бизнесмены скрыли миллионы долларов. Дела направили в суд

Как сообщалось ранее, на основании информации, поступившей из Государственного таможенного комитета, в органах прокуратуры были возбуждены уголовные дела и начато предварительное следствие в отношении ряда субъектов предпринимательства, экспортировавших различные виды продукции за рубеж, но не вернувших соответствующую валютную выручку в Азербайджан.

В суд направлены уголовные дела в отношении еще четырех лиц, обвиняемых в невозвращении в Азербайджан средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Так, в рамках расследования, проводимого прокуратурой Губинского района, установлены обоснованные подозрения в том, что физическое лицо Байрам Нусрет оглу Мамедзаде не вернул на счет уполномоченного банка в Азербайджане средства, полученные от экспорта сельскохозяйственной продукции по консигнации, на сумму более 2,2 миллиона долларов США (по курсу соответствующего периода – более 3,7 миллиона манатов). В связи с этим Байрам Мамедзаде привлечен в качестве обвиняемого по статье 208.2.1 Уголовного кодекса (невозвращение валютной выручки из-за границы группой лиц по предварительному сговору), решением следственного органа в отношении него избрана мера пресечения в виде надзора полиции.

Аналогично в ходе расследования, проводимого прокуратурой Губинского района, установлены обоснованные подозрения в том, что физическое лицо Гурбан Нусрет оглу Мамедзаде не вернул на счет уполномоченного банка средства, полученные от экспорта сельскохозяйственной продукции по консигнации, на сумму более 516 тысяч долларов США (по курсу соответствующего периода – более 877 тыс. манатов). В связи с этим Мамедзаде был привлечен в качестве обвиняемого по статье 208.2.1 Уголовного кодекса, решением следственного органа в отношении него избрана мера пресечения в виде надзора полиции.

В рамках расследования, проводимого прокуратурой Агсуинского района, установлено, что ООО Fruit не вернуло на счет уполномоченного банка средства, полученные от экспорта сельскохозяйственной продукции по консигнации, на сумму более 114 тысяч долларов США (по курсу соответствующего периода – более 193 тысяч манатов). В связи с этим Асиф Маариф оглу Бадалов привлечен в качестве обвиняемого по статье 208.2.1 Уголовного кодекса, решением следственного органа в отношении него избрана мера пресечения в виде надзора полиции.

Кроме того, в прокуратуре Саатлинского района было возбуждено уголовное дело по статьям 208.2.1 (невозвращение валютной выручки из-за границы группой лиц по предварительному сговору) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса в отношении ООО Qollaktika 01, которое не вернуло на счет уполномоченного банка средства на сумму более 18 тысяч долларов США (по курсу соответствующего периода – более 31 тысячи манатов). В связи с этим Лазими Нариман Мамедтаги оглу был привлечен в качестве обвиняемого, при этом учитывается тот факт, что он уже отбывает наказание в виде лишения свободы по другому уголовному делу.

Предварительное следствие по данным четырем уголовным делам завершено, они направлены в соответствующие суды Губинского, Агсуинского и Саатлинского районов для рассмотрения.