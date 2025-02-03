Минздрав уходит в цифру

Министерство здравоохранения продолжает принимать меры, связанные с применением экосистемы цифрового здравоохранения, которая является продуктом инновационного мышления, и требованиями современной эпохи в национальной системе здравоохранения. В целях обеспечения реализации «Положения о приеме на работу медицинских работников в медицинские учреждения, входящие в государственную систему здравоохранения», утвержденного соответствующим постановлением Кабинета Министров Азербайджана, подготовлена и сдана в пользование подсистема «Прием на работу» «Единой информационной системы здравоохранения» (ЕИСЗ) Минздрава.

Целью цифровизации процесса приема на работу в государственные медицинские учреждения является обеспечение прозрачности и открытости, а также создание возможностей для электронной подачи документов кандидатов в кратчайшие сроки без потери времени.

Информация об имеющихся вакансиях для медицинских работников в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями по их специальностям размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики:

(https://sehiyye.gov.az/tibb-iscileri/insan-resurslari/ или https://kabinet.e-health.gov.az/modul/miq/vacancies).

Следует отметить, что набор медработников осуществляется на основе собеседования в том медицинском учреждении, где есть вакантная должность. Существует две формы собеседования: внутреннее и общее. Руководитель медицинского учреждения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня открытия вакансии принимает решение о проведении очного собеседования для замещения вакантной должности путем повышения по службе. Если в результате очного собеседования вакантная должность не заполнена, она по решению руководителя медицинского учреждения выводится на общее собеседование.

Для участия как во внутреннем, так и в общем собеседовании кандидат создает личный кабинет и регистрируется в соответствующей подсистеме ЕИСЗ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня объявления вакансии на сайте https://sehiyye.gov. az/ и одобряет его заявку, выбирая подходящие вакансии.

Корректность документов, поданных кандидатом через соответствующую подсистему ЕИСЗ, проверяется Министерством автоматически в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока регистрации. При положительном результате автоматической проверки документов кандидат, медицинское учреждение, которому принадлежит вакансия, и учреждение, которому медицинское учреждение подчиняется, уведомляются о допуске на собеседование посредством электронной почты и (или) через его личный кабинет. В случае обнаружения в представленных документах недостатков, подлежащих устранению, заявителю сообщается или направляется не позднее 1 (одного) рабочего дня.

Ниже приведены документы, необходимые для трудоустройства, кроме тех, которые можно получить через ЕИСЗ:

- в отношении кандидатов, обучающихся в иностранных государствах, копия документа о признании квалификации высшего образования иностранных государств;

- копия документа, подтверждающего наличие ученой степени (при наличии);

- нотариально заверенная или заверенная работодателем копия трудовой книжки (кроме тех, кто приступил к работе впервые);

- копия документа о присвоении квалификационной степени;

- соответствующие сертификаты (удостоверения) о квалификации и дополнительном образовании, связанном с трудовой функцией.

Возможность использования потенциальных возможностей кандидата и комплексную оценку соответствия кандидата должности осуществляет соответствующая комиссия, создаваемая медицинским учреждением.

Информацию об оценке соответствия кандидата должности и проходных баллах можно получить на сайте https://e-qanun.az/framework/57500.

Медицинские работники могут обратиться в Центр «Цифровое здоровье» для получения дополнительной информации о правилах использования системы:

Телефоны: 012 431 38 28; 055 531 38 28 (только WhatsApp).

Электронная почта: [email protected].