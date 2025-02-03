В Испании предрекли Украине исчезновение в случае проигрыша
16:36 592
Если Украина потерпит поражение в войне с Россией, она прекратит свое существование. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
«Если Украина проигрывает эту войну, Украина исчезает», — подчеркнул он.
По мнению Альбареса, переговоры по прекращению войны в Украине не должны проходить без учета позиции Киева.
Затронув вопрос о европейской безопасности, министр также отметил, что эту проблему также нельзя обсуждать без представителей стран ЕС.
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