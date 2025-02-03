Российские силовики задержали «гауляйтера» Северодонецка
16:41 997
Российские силовики задержали «главу» назначенной Москвой «администрации» оккупированного Северодонецка (Луганская область Украины) Николая Моргунова.
Моргунова обвинили в причастности к 11 убийствам, формировании с мая 2014 года вооруженной банды (он тогда был «главой администрации» городского округа Брянка).
По версии следствия, Моргунов предоставлял информацию бандформированиям для похищения людей, хищения имущества, а также вымогательства средств в качестве выкупа.
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