Российские силовики задержали «гауляйтера» Северодонецка

Российские силовики задержали «главу» назначенной Москвой «администрации» оккупированного Северодонецка (Луганская область Украины) Николая Моргунова.

Моргунова обвинили в причастности к 11 убийствам, формировании с мая 2014 года вооруженной банды (он тогда был «главой администрации» городского округа Брянка).

По версии следствия, Моргунов предоставлял информацию бандформированиям для похищения людей, хищения имущества, а также вымогательства средств в качестве выкупа.