Мария Стадник получила должность в Азербайджане
16:44 1447
Знаменитый азербайджанский борец Мария Стадник отныне будет трудиться на должности координатора женской борьбы в Федерации борьбы Азербайджана.
4-кратный призер Олимпийских игр, 2-кратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы фактически завершила карьеру после Олимпиады в Париже. Радует, что легендарная спортсменка, пользующаяся в Азербайджане большой любовью и уважением, продолжит работу во благо отечественной борьбы.
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