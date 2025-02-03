США не выполнили обещание Украине

Вплоть до сентября поставки шли в среднем на сумму $558 млн в месяц. Лишь с октября 2024-го по 20 января 2025 года, когда состоялась инаугурация президента Дональда Трампа, ежемесячная помощь достигла показателя в $1,1 млрд. Однако речи о резком увеличении поддержки не шло — это уровень, который был установлен в первые два года войны. При этом к декабрю США поставили Украине всего около 30% обещанных бронемашин.

В декабре 2023 года Байден заявил, что США хотят «победы Украины в войне». Однако, по данным Reuters, в Белом доме опасались, что это заявление создаст нереалистичные ожидания относительно готовности Вашингтона помогать Киеву в освобождении всех территорий, захваченных Россией с 2014 года. По словам собеседников агентства, в 2024 году решения о поставках военной помощи в Украину принимались с многомесячными задержками не только из-за задержек в конгрессе, который долгое время не утверждал пакет на $60 млрд, но также из-за внутренних споров в Белом доме о рисках эскалации в отношениях с Россией и по поводу того, достаточно ли запасов оружия в США. Ситуацию осложняла плохо организованная система отслеживания поставок вооружений, когда в одном ведомстве не понимали, чем занимается другое.