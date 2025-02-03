Дан старт транзитным перевозкам по железной дороге из порта Зиря

В рамках осуществленного ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в 2023-2024 годах инфраструктурного строительства была реконструирована железнодорожная линия Дюбенди – Зиря – Гюрган – Морской порт Зиря (21 км), а также проложена новая железнодорожная линия протяженностью 9 км между Гюрганом и портом Зиря. Новая инфраструктура позволила впервые в истории начать перевозку транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря.

На начальном этапе стартовала перевозка около 13 тысяч тонн грузов. Сера, доставленная из Центральной Азии, будет отправлена поездом в Европу. В целом по железной дороге из порта Зиря ежемесячно планируется перевозить около 60 тысяч тонн грузов.

На следующем этапе предусматривается увеличение ассортимента грузов, в том числе перевозка карбамида.