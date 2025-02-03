Дан старт транзитным перевозкам по железной дороге из порта Зиря
В рамках осуществленного ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в 2023-2024 годах инфраструктурного строительства была реконструирована железнодорожная линия Дюбенди – Зиря – Гюрган – Морской порт Зиря (21 км), а также проложена новая железнодорожная линия протяженностью 9 км между Гюрганом и портом Зиря. Новая инфраструктура позволила впервые в истории начать перевозку транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря.
На начальном этапе стартовала перевозка около 13 тысяч тонн грузов. Сера, доставленная из Центральной Азии, будет отправлена поездом в Европу. В целом по железной дороге из порта Зиря ежемесячно планируется перевозить около 60 тысяч тонн грузов.
На следующем этапе предусматривается увеличение ассортимента грузов, в том числе перевозка карбамида.
Перевозка транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря поможет ускорить организацию грузопотоков и повысить эффективность операций по Срединному коридору. АЖД не только эффективно организует транзитные перевозки, но и активно участвует в развитии, повышении конкурентоспособности и привлекательности коридоров, проходящих через территорию Азербайджана.
Основным стратегическим транзитным коридором для Азербайджана является Срединный коридор, по которому грузы перевозятся с востока на запад и в обратном направлении. Азербайджанская сторона является основным инициатором диверсификации этого коридора и формирования его альтернативных ответвлений.