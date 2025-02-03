Спецпредставитель Трампа: Зеленский смягчился, смягчится и Путин

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что обе страны должны будут пойти на уступки, если они надеются договориться о прекращении войны.

«Президент Украины Владимир Зеленский уже дал понять, что смягчит свою позицию по территориям. И (президенту России Владимиру) Путину также придется смягчить свои позиции. Со временем и, вероятно, в ближайшее время мы проведем дискуссии со всеми. И это хорошо для обеих сторон», - сказал Келлог в телевизионном интервью Fox News.

Келлог также сказал, что Вашингтон хочет, чтобы Украина провела выборы, возможно, до конца этого года, особенно если будет достигнуто перемирие.

Ранее Келлог заявлял, что Трамп намерен оказывать давление как на Россию, так и на Украину с целью завершить войну между двумя странами: «Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее – он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так на самом деле и создается рычаг. Он отлично заключает сделки».