Строительная компания МТК Kursus-Nizami терроризирует людей. Чиновники закрывают глаза

В Низаминском районе Баку, на пересечении улиц Камиля Балакишиева и Имадеддина Насими, в микрорайоне 2519, компания, намеревавшаяся снести четыре трехэтажных здания и построить на их месте многоэтажные дома, прибегла к беспрецедентным мошенническим схемам. Снос квартир начался без полного согласия владельцев недвижимости, а жильцов с применением различных методов давления вынуждали принять условия жилищно-строительного кооператива под председательством Эльнура Гусейнова. В разгар судебных разбирательств собственников днем и ночью насильно выселяли из их собственных квартир. Речь идет о скандальном деле, из-за которого был привлечен к ответственности судья Низаминского районного суда Рауф Ахмедов — сын бывшего главы Бакинского метрополитена Таги Ахмедова. Судебная тяжба между владельцами недвижимости и компанией длится уже продолжительное время, параллельно рассматриваются несколько исков. В ходе разбирательств жильцы добивались запрета на снос зданий и демонтаж квартир до вынесения окончательного решения. Суд удовлетворил требование о введении временных обеспечительных мер, запрещающих демонтаж и снос. Однако судья Ахмедов встал на сторону компании и поддержал ее требование о немедленном выселении жильцов, что привело к абсурдной ситуации: один суд дает решение о неприкосновенности зданий, квартир, коммуникаций, а Рауф Ахмедов разрешает, что впоследствии было отменено апелляцией. Жильцы также задаются вопросом: почему судебные исполнители Низаминского района выполнили только часть решения Ахмедова, но проигнорировали пункты, касающиеся размещения жильцов и выплат за аренду жилья?

Об этом haqqin.az сообщили жильцы домов №№39, 41, 43 и 47/13. Со слезами на глазах они рассказали о пережитом, отметив, что MTK Kursus-Nizami, стремясь реализовать свой проект, прибегает к неправомерным методам давления. По словам жильцов, компания специально нанесла ущерб зданиям, после чего обратилась в Министерство по чрезвычайным ситуациям и получила заключение о якобы аварийном состоянии домов на визуальной основе. При этом изначально никакой угрозы для проживания в зданиях не представлялось, наоборот, здания были целые, каменные и сейсмоустойчивые. Судья Ахмедов своим решением фактически дал разрешение на незаконные действия MTK Kursus-Nizami, а впоследствии, после отмены его решения апелляцией, он вынужден был внести определение о повороте исполнения, но за это время Kursus-Nizami успел разрушить квартиры. «Сомнительная компания Kursus-Nizami объявилась в прошлом году и не оставила права выбора собственникам, после чего заявила, что намерена снести наши дома, чтобы построить на их месте многоэтажные здания. Нам не представили никаких официальных документов на снос и строительство, а также нет утвержденного архитектурного проекта. Их нет и до сегодняшнего дня. Не огласили и сроки сдачи в эксплуатацию новых зданий. Вдобавок из-за различных незаконных действий компании и ее учредителей у жильцов не осталось никакого доверия к ней», — заявили жильцы. По их словам, компания применяла различные методы давления на владельцев, которые не соглашались с ее условиями. Так, однажды в квартиры начал проникать резкий запах — выяснилось, что канализационную систему вывели из строя работники MTK Kursus-Nizami. Через 10 дней рабочие, прочищавшие люки, были поражены тем, что из канализации извлекли самые необычные предметы, начиная от матраса и заканчивая кусками асфальта, рассказывают с ужасом жители. Позже, ночью, они проснулись от звука воды — на этот раз Kursus-Nizami срезал общие водопроводные трубы, и питьевая вода в течение нескольких часов хлестала и заливала улицы.

Асфальт у домов MTK разрыл, чтобы жильцы не могли заехать во двор на автомобилях, сломали отопительные и другие коммуникационные линии. Кроме того, на территории были повреждены деревья. По словам пострадавших, они пытались остановить бульдозеры, прибывшие для сноса зданий, но работы не прекратились — техника продолжала движение, этим безобразием руководил работник офиса Гасанов Орхан. Все это происходило в преддверии конференции COP29. Жильцы утверждают, что компания намеренно провоцировала их на конфликт, однако они предпочли сохранить молчание из-за предстоящего международного мероприятия. «Как и во многих советских домах, в наших зданиях санузлы, ванные комнаты и вспомогательные помещения не включены в общую площадь квадратуры квартиры. Компания утверждает, что предлагает жильцам квартиры на 20 процентов больше, что опять-таки не определено законом. Однако, выгораживая себя на судебных заседаниях, компания MTK Kursus-Nizami озвучивает для одного и того же собственника разные варианты: для суда один вариант, для исполнительной власти – другой. И это все без какой-либо гарантии. Представители компании утверждают, что якобы жильцы требуют «фантастические» суммы и квадратуры, хотя в их неутвержденном проекте нет больших квартир, и они сами называют свой проект «коммерческий эконом-проект». Как можно им доверять, если компания ведет противозаконную борьбу с собственниками?» — задаются вопросом жильцы. Несмотря на то что иски жильцов против компании суд удовлетворил и постановил вернуть в первоначальное состояние, компания все равно продолжала разрушать квартиры, добавили собственники квартир.

«Местонахождение наших вещей, которые вынесли незаконно из наших квартир при сносе, мы выяснили только спустя несколько часов. В итоге такого выселения у нас поломаны не только квартиры, но и все имущество пришло в негодность. Суд удовлетворил наши иски о возвращении в дом. Но как мы можем туда вернуться, если полы и потолки разрушены, а мебель уничтожена? Суд обязал компанию восстановить коммунальные сети, но она игнорирует это решение», — рассказывают жители. Люди, чьи дома разрушены, уже четыре месяца вынуждены арендовать жилье на собственные средства, потому что это было их единственным имуществом. Они говорят, что обращения в соответствующие инстанции либо остаются без ответа, либо их просто направляют из одной инстанции в другую, затягивая процесс. Адвокат Акрам Гасанов, представляющий интересы жильцов, заявил, что компания ссылается на постановление Кабинета Министров №86, которое давно утратило силу. «Эти вопросы должны регулироваться Градостроительным и строительным кодексом. Если здание признано аварийным, этим должно заниматься Министерство по чрезвычайным ситуациям. Оно должно официально обратиться в суд, и только после судебного решения может быть осуществлен снос. Эти вопросы не находятся в компетенции исполнительной власти», — подчеркнул адвокат. По его словам, решение судьи Рауфа Ахмедова является незаконным, и он подал апелляцию. После вынесенного Ахмедовым решения было принято постановление в отношении самого судьи: «Но к этому моменту снос квартир уже начался. Представьте себе: суд выносит решение о прекращении сноса и возвращении жильцов в квартиры, но их домов уже нет. В этом виновата не только компания, но и судебные инстанции, а также государственные органы».