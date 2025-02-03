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За шпионаж в пользу Ирана 14 лет

3 февраля 2025, 17:43 2692

Бывший британский военнослужащий Дэниел Халиф приговорен к 14 годам и трем месяцам тюремного заключения за шпионаж в пользу Ирана.

Такое наказание вынесла судья королевского суда Бобби Чима-Грубб. «Общий приговор - 14 лет и 3 месяца», - сказала судья.

В ноябре 23-летний Халиф, имеющий иранские корни, был признан виновным в сборе конфиденциальных данных о действующих военнослужащих Соединенного Королевства для их последующей передачи Ирану, а также в сборе закрытой информации, пригодной для подготовки и совершения теракта в период с 2019 года по 2022 год.

Халиф, выросший на юго-западе Лондона, начал армейскую службу в сентябре 2018 года. После прохождения курса молодого бойца он был зачислен в Королевский корпус связи. Впоследствии Халиф был прикомандирован к 16-му полку связи, расквартированному в Стаффорде. Он был задержан полицией в конце января 2023 года, через три недели после того, как самовольно покинул расположение воинской части в Стаффорде, уже будучи под следствием. 6 сентября 2023 года Халиф сбежал из лондонской тюрьмы Уондсуорт. Бывший военнослужащий, работавший в заключении на кухне, совершил побег, повиснув под днищем грузовика с продуктами. Он был повторно задержан полицией 9 сентября 2023 года на западе британской столицы.

В ходе судебного процесса выяснилось, что вскоре после начала службы Халиф через социальные сети установил контакт с человеком, который был связан с Корпусом стражей исламской революции. После этого Халиф был представлен своему англоговорящему куратору из иранских спецслужб. Сам Халиф утверждал, что целенаправленно затеял двойную игру, чтобы затем начать работать на британские спецслужбы. Согласно версии Халифа, он передал Ирану не соответствующую действительности информацию, за которую иранская сторона заплатила ему около $3 тыс.

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