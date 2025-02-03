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Власти Грузии отозвали делегацию из ПАСЕ

17:35 1162

Власти Грузии приняли решение об отзыве членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом стало известно в ходе заседания бюро парламента Грузии.

«Ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первостепенным ценностям, которые основаны на уважении демократии и суверенитета», - сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Грузинская делегация ПАСЕ уже обратилась с соответствующей просьбой к председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу.

ПАСЕ 29 января приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации, однако с тем условием, что до апреля в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены политические заключенные. Права грузинской делегации будут ограничены, а полномочия пересмотрены в апреле. Ее глава Тея Цулукиани заявила, что Грузия прекращает работу в ПАСЕ в ответ на это решение.

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