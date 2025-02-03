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Как взорвали Армена Саркисяна

Спортивное мероприятие в Баку включили в число трех лучших в мире

Отдел спорта
18:18 1177

Боксерский вечер IBA в Баку признан одним из лучших мероприятий по итогам прошлого года.

Международная ассоциация бокса (IBA) посчитала, что соревнования, прошедшие 28 сентября 2024 года на Национальной гимнастической арене, выделяются с точки зрения организации. Об этом говорится в благодарственном письме IBA на имя Федерации бокса Азербайджана.

Глава Ассоциации Умар Кремлев назвал боксерский вечер в Баку одним из трех лучших в прошлом году и выразил надежду, что Азербайджан и в дальнейшем будет проводить соревнования под эгидой IBA.

Напомним, 28 сентября в Баку прошли восемь боев с участием сильнейших боксеров мира. В четырех поединках победу одержали представители Азербайджана.

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