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Как взорвали Армена Саркисяна
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Как взорвали Армена Саркисяна

Турецкая разведка ликвидировала «Азада»

18:27 1347

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) точечным ударом нейтрализовала в Сирии одного из предполагаемых главарей YPG (сирийского крыла PKK – Рабочей партии Курдистана) Махмуда Агджу под кодовым именем «Азад».

Агентство Anadolu со ссылкой на источники в турецких силовых структурах сообщает, что Агджа, который, как установлено, организовывал ряд терактов в Турции с 2015 года, был в списке приоритетных целей MİT. Боевик был нейтрализован в результате точечной операции в одном из домов в районе Айн-аль-Араб (Кобани) на севере Сирии, где проводились собрания террористов.

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