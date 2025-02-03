Турецкая разведка ликвидировала «Азада»
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) точечным ударом нейтрализовала в Сирии одного из предполагаемых главарей YPG (сирийского крыла PKK – Рабочей партии Курдистана) Махмуда Агджу под кодовым именем «Азад».
Агентство Anadolu со ссылкой на источники в турецких силовых структурах сообщает, что Агджа, который, как установлено, организовывал ряд терактов в Турции с 2015 года, был в списке приоритетных целей MİT. Боевик был нейтрализован в результате точечной операции в одном из домов в районе Айн-аль-Араб (Кобани) на севере Сирии, где проводились собрания террористов.