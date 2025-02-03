Иран создал ядерную ракету, которая долетает до многих европейских стран и Израиля
Иран создал ракету с ядерной боеголовкой дальностью 2900 км, то есть может достичь Израиля и Европы. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), организацию иранской оппозиции, которая действует в Албании и Франции.
Согласно информации, ракета разработана совместно с Северной Кореей на двух предприятиях в различных частях Ирана, которые замаскированы под центры запуска космических спутников. На первом предприятии разрабатывают боеголовки, на втором пусковые установки. Оба центра засекречены и находятся под усиленной охраной КСИР (Корпус стражей исламской революции).