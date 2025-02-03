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Как взорвали Армена Саркисяна
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Как взорвали Армена Саркисяна

В Израиле арестуют тысячи ортодоксов, не желающих служить

18:50 750

Были выданы ордера на арест более тысячи ультраортодоксальных евреев, которые не явились в военкоматы для прохождения службы в армии, пишут израильские СМИ.

Летом израильский Верховный суд вынес постановление, согласно которому больше нет правовых оснований для освобождения студентов еврейских религиозных учебных заведений от призыва.

После этого сотни ультраортодоксальных евреев устроили в Тель-Авиве беспорядки – они считают, что, изучая священные тексты, вносят вклад в обеспечение нерушимости еврейского государства. До летнего постановления они не призывались в армию десятки лет.

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