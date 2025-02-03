Самая тупая торговая война в истории человечества

Новый госсекретарь США Марко Рубио совершает турне по странам Латинской Америки—первый зарубежный вояж после его назначения на эту должность. Начал он с Панамы, где во дворце Palacio de las Garzas встретился с президентом этой страны Хосе Раулем Мулино. Рубио звучал резко, в угрожающем тоне, повторяя риторику своего босса, президента Трампа. Он сказал панамскому лидеру, что нынешний статус-кво канала «неприемлем» и его следует «немедленно изменить», иначе правительство США «предпримет необходимые меры». Что это за меры, он не пояснил, однако дал понять, что одна из главных целей Трампа - резко ограничить влияние Китая на Панаму.

Трамп не исключает использование военной силы для того, чтобы «вернуть» канал, который был передан панамцам в декабре 1999 года по заключенному ранее договору Торрихоса-Картера. Однако, как пишет испаноязычная газета Америки El Nuevo Herald, военная интервенция США маловероятна, потому что это вызовет гигантское сопротивление на всем континенте. По данным этого издания, цель дуэта Трампа-Рубио подготовить почву для переговоров по снижению тарифов на прохождение американских судов по каналу. В центре полемики оказалась компания из Гонконга, которая оперирует морским трафиком в двух портах — на Атлантическом и Тихоокеанском побережье, через которые проходит 5 процентов всех мировых грузов и 40 процентов контейнеровозов из США. Молина в пику Рубио заявил, что возврат канала Соединенным Штатам «невозможен». Однако его позиция не была чрезмерно жесткой. Он, например, сказал, что гонконгская компания уже проходит аудит и, кроме того, Панама не продлит соглашение с Китаем по программе «Один пояс, один путь». Кроме того, Мулино пообещал, что его власти будут принимать меры по ограничению потока нелегальных мигрантов, которые пробираются через сельву национального парка Дарьен, чтобы дальше пересечь территорию Коста-Рики, Никарагуа, Гватемалы, выйти к границе Мексики, а оттуда в США. На этом две стороны пока разошлись.

После визита в Панаму Рубио продолжил свой вояж в другие страны региона — Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую республику. Там в центре переговоров будет находиться миграционная проблема, но с этими странами общение пойдет легче, чем с Панамой. А в Сальвадоре Рубио точно найдет общий язык с президентом этой страны Найибом Букеле, который является большим почитателем Трампа. Как бы то ни было, большинство латиноамериканских стран с большой опаской отнеслись к новому курсу США, сочтя его как возвращение к политике «большой гарроты», которую Америка проводила по отношению к ним в начале ХХ века. Одновременно они были ошеломлены действиями разгулявшегося Трампа, который ввел драконовские пошлины на импорт своих соседей — Мексики и Канады. Каждое из малых государств на маршруте Рубио сразу же спроецировало эту ситуацию на себя: непослушание в вопросах миграции может привести и к пошлинам в отношении их самих, и тогда им придется питаться исключительно бананами - национальные экономики будут обрушены. Есть и еще один весьма важный фактор во всей этой картине. На фоне развернувшихся торговых войн идет резкое укрепление позиций Китая, которое Трамп и компания хотят любыми способами предотвратить. «Любая страна Латинской Америки, будь то Колумбия, Бразилия или Чили, если она увидит, что ее экспорт в опасности, будет искать другое государство, которое станет покупать их продукты по более привлекательным ценам, - говорит Хуан Мануэль Сантос, бывший президент Колумбии. - И этим государством будет Китай». Пекин уже в течение двух с половиной десятилетий совершает экспансию на латиноамериканском континенте. Пока удельный вес его инвестиций там по сравнению с США и Европейским союзом не слишком велик. Прямые инвестиции Китая в экономики Латинской Америки составляют 3.5 процента против 69.4 процента ЕС и 27 процентов США.

Но эти цифры не в полной мере отражают положение дел. Пекин выделил группу стран, которые определил для себя как приоритетные. Например, для латиноамериканского общего рынка MERCOSUR, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай (обратим внимание, что Марко Рубио обошел их стороной), у Пекина нашлось с 2000 по 2020 год 371 миллиард долларов инвестиций, для Мексики 215 миллиардов, для Чили 63 миллиарда. Всего за этот период Китай инвестировал в Латинской Америке 160 миллиардов долларов. До 2021 года финансовые учреждения Китая предоставили Латинской Америке 24 процента всех своих глобальных кредитов, что значительно выше суммы, отданной Африке, также важному для Пекина континенту. При этом некоторые страны очень прочно завязаны на торговле с Китаем. 80 процентов всего латиноамериканского экспорта — сельскохозяйственной продукции и первичного сырья идет в Китай. В иных странах этот процент еще выше. Например, экспорт Перу в Поднебесную (полезные ископаемые и рыбная продукция) составляют 96 процентов всей экспортной «корзины». И власти этой страны легко могут сказать: «Мы чихать хотели на угрозы Трампа повысить пошлины на наш экспорт, мы дружим с китайскими товарищами». Вот и получается, что меры Дональда Трампа, которые Wall Street Journal назвала «самой тупой торговой войной в истории человечества», могут резко усилить роль Китая в качестве главного соперника США в мире. То есть будет достигнута цель, противоположная заявленной Трампом.