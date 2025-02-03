Ювелирная партия Эрдогана

Если турки и расстроились по поводу того, что свой первый зарубежный визит аш-Шараа совершил в Саудовскую Аравию, то никак это не показали, причем «никак» — это от слова «совсем». А ведь это категорически неправильно, учитывая масштабность вопросов, которые Анкаре и новому Дамаску предстоит решать совместно. Но возникает стойкое убеждение, что на визит в Эр-Рияд нового сирийского президента уговорили именно сами турки, как бы парадоксально это не звучало, особенно учитывая, что соратники Эрдогана занялись форматированием сирийского партийного ландшафта. И кроме того, как пишет мой коллега, собкор haqqin.az в Анкаре, «во всех турецких министерствах будет назначен специальный советник по сирийскому направлению».

Что, в общем-то, вполне логично – новую Сирию Анкара твердо намерена держать в сфере своего влияния и форматировать «именно под себя». Но Эрдоган не был бы Эрдоганом, если бы собрался тащить громоздкий «сирийский кейс» самостоятельно, в одиночку. Для Анкары, с ее нынешним затяжным – хотя на официальном уровне это и не признается - экономическим кризисом, эта ноша весьма, скажем так, обременительна. Поэтому турки совершенно справедливо решили разделить ее с Эр-Риядом, дав понять Дамаску, кому следует выразить уважение первым зарубежным визитом. Мы-то, дескать, перетерпим, от нас не убудет, все всё понимают – а вот Королевству будет приятно, они такой шаг оценят. Да и для всего арабского мира, частью которого Сирия, как не крути, является, будет совершенно не лишним наглядно продемонстрировать, что новый Дамаск не является протекторатом Турции, а готов выстраивать отношения с любыми региональными игроками. Даже если они в последние годы и совершали какие-то телодвижения в сторону Асада, достаточно вспомнить восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств. Конечно, оно было совершенно декоративным, тогдашний режим совершенно не собирался делать те шаги, которых от него ждали арабские страны, отделываясь от их требований, в первую очередь - по каптагону, расплывчатыми «может быть» и «мы рассмотрим этот вопрос». Что в той же Саудовской Аравии с ее нынешним весьма прагматичным руководством это достаточно отчетливо понимали. А потому с инвестициями особо не торопились в типично восточной манере: «Конечно, дадим, но давайте сначала кофе попьем и кальян покурим, куда нам торопиться».