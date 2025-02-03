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Как взорвали Армена Саркисяна

Ювелирная партия Эрдогана

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Джемаль Бустани, автор haqqin.az
19:02 1679

Если турки и расстроились по поводу того, что свой первый зарубежный визит аш-Шараа совершил в Саудовскую Аравию, то никак это не показали, причем «никак» — это от слова «совсем». А ведь это категорически неправильно, учитывая масштабность вопросов, которые Анкаре и новому Дамаску предстоит решать совместно.

Но возникает стойкое убеждение, что на визит в Эр-Рияд нового сирийского президента уговорили именно сами турки, как бы парадоксально это не звучало, особенно учитывая, что соратники Эрдогана занялись форматированием сирийского партийного ландшафта. И кроме того, как пишет мой коллега, собкор haqqin.az в Анкаре, «во всех турецких министерствах будет назначен специальный советник по сирийскому направлению».

Аш-Шараа поехал в Эр-Рияд – но на самом деле оказался ближе к Турции. А в Саудии этому еще и поаплодировали

Что, в общем-то, вполне логично – новую Сирию Анкара твердо намерена держать в сфере своего влияния и форматировать «именно под себя». Но Эрдоган не был бы Эрдоганом, если бы собрался тащить громоздкий «сирийский кейс» самостоятельно, в одиночку. Для Анкары, с ее нынешним затяжным – хотя на официальном уровне это и не признается - экономическим кризисом, эта ноша весьма, скажем так, обременительна.

Поэтому турки совершенно справедливо решили разделить ее с Эр-Риядом, дав понять Дамаску, кому следует выразить уважение первым зарубежным визитом. Мы-то, дескать, перетерпим, от нас не убудет, все всё понимают – а вот Королевству будет приятно, они такой шаг оценят.

Да и для всего арабского мира, частью которого Сирия, как не крути, является, будет совершенно не лишним наглядно продемонстрировать, что новый Дамаск не является протекторатом Турции, а готов выстраивать отношения с любыми региональными игроками. Даже если они в последние годы и совершали какие-то телодвижения в сторону Асада, достаточно вспомнить восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств.

Конечно, оно было совершенно декоративным, тогдашний режим совершенно не собирался делать те шаги, которых от него ждали арабские страны, отделываясь от их требований, в первую очередь - по каптагону, расплывчатыми «может быть» и «мы рассмотрим этот вопрос». Что в той же Саудовской Аравии с ее нынешним весьма прагматичным руководством это достаточно отчетливо понимали. А потому с инвестициями особо не торопились в типично восточной манере: «Конечно, дадим, но давайте сначала кофе попьем и кальян покурим, куда нам торопиться».

Планы Эрдогана по политическому терраформатированию Сирии получают надежную подпитку финансовой поддержкой саудитов

Сейчас ситуация изменилась в главном. Новое правительство Сирии делом – развязанной охотой на каптагоновый бизнес и вытеснением иранцев из всех сфер сирийской жизни – доказало свою приверженность подходам, которые саудиты и желали. И если поначалу они совершенно не входили в число бенефициаров падения дома Асада, это была чисто турецко-сирийская история, то сейчас у них появился солидный шанс отыграть ситуацию в свою пользу.

Дамаск больше не пойдет на контакты с Тегераном – а это именно та новость, которую в Эр-Рияде воспринимают не иначе как «майский день и именины сердца». И готовы щедро наградить тех, кто ее принес и гарантировал. В первую очередь, разумеется, финансово. Что, разумеется, выгодно Дамаску, которому для удержания власти нужны только три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги.

Но не менее выгодно Анкаре, планы которой по политическому терраформатированию Сирии получают надежную подпитку финансовой поддержкой саудитов. Которые окажут ее, в том числе, только потому, чтобы выиграть в конкуренции за Сирию у своих «заклятых партнеров» - Эмиратов и Катара.

Так что, Анкара в очередной раз ювелирно разыграла свою «сирийскую партию». Аш-Шараа поехал в Эр-Рияд – но на самом деле оказался ближе к Турции. А в Саудии этому еще и поаплодировали.

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