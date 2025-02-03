Европе не победить в возможной торговой войне с США, считает колумнист британского The Spectator Мэттью Линн.

Он отмечает, что Европа "ослабила свою экономику непомерно высокими налогами и обременительным регулированием", при этом в текущем году в еврозоне уже наблюдается стагнация.

Ранее Трамп отметил, что европейцы не покупают у США почти ничего — «ни автомобили, ни сельскохозяйственную продукцию», а дефицит США в двустороннем товарообороте с ЕС превышает $300–350 миллиардов.