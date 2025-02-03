Между Трампом и Саудовской Аравией назревает конфликт

Между Трампом и Саудовской Аравией назревает столкновение из-за цен на нефть. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В команде Трампа уже осознали, что существенно увеличить объемы добычи нефти в США, чтобы снизить мировые цены, не получится.

"По словам руководителей нефтяных компаний, еще один американский нефтяной бум в ближайшее время не предвидится, независимо от того, сколько правил будет отменено. После того, как многие производители перебурили себя до банкротства в период расцвета сланцевого бума, отрасль теперь сосредоточена на снижении затрат и возвращении денег инвесторам", - пишет WSJ.