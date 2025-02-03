Между Трампом и Саудовской Аравией назревает конфликт
Между Трампом и Саудовской Аравией назревает столкновение из-за цен на нефть. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В команде Трампа уже осознали, что существенно увеличить объемы добычи нефти в США, чтобы снизить мировые цены, не получится.
"По словам руководителей нефтяных компаний, еще один американский нефтяной бум в ближайшее время не предвидится, независимо от того, сколько правил будет отменено. После того, как многие производители перебурили себя до банкротства в период расцвета сланцевого бума, отрасль теперь сосредоточена на снижении затрат и возвращении денег инвесторам", - пишет WSJ.
Поэтому Трамп решил убедить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК заполнить рынок большим количеством нефти. Но Саудовская Аравия уже заявила, что не желает этого делать.
У Трампа хотят снизить цены до 45 долларов за баррель (сейчас они 73 долл., а в 2022 году были более 94 долл.) Но такие цены могут оказаться "катастрофическими" для американских сланцевиков и Саудовской Аравии — "двух самых влиятельных друзей Трампа на мировом нефтяном рынке".
Десятки сланцевых бурильщиков оказались банкротами в 2020 году, когда цены упали из-за "ковида". А Саудовская Аравия с такими ценами не сможет свести бюджет.