USD 1.7000
EUR 1.7385
RUB 1.7226
Подписаться на уведомления
Как взорвали Армена Саркисяна
Новость дня
Как взорвали Армена Саркисяна

Между Трампом и Саудовской Аравией назревает конфликт

19:47 760

Между Трампом и Саудовской Аравией назревает столкновение из-за цен на нефть. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В команде Трампа уже осознали, что существенно увеличить объемы добычи нефти в США, чтобы снизить мировые цены, не получится.

"По словам руководителей нефтяных компаний, еще один американский нефтяной бум в ближайшее время не предвидится, независимо от того, сколько правил будет отменено. После того, как многие производители перебурили себя до банкротства в период расцвета сланцевого бума, отрасль теперь сосредоточена на снижении затрат и возвращении денег инвесторам", - пишет WSJ.

Поэтому Трамп решил убедить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК заполнить рынок большим количеством нефти. Но Саудовская Аравия уже заявила, что не желает этого делать.

У Трампа хотят снизить цены до 45 долларов за баррель (сейчас они 73 долл., а в 2022 году были более 94 долл.) Но такие цены могут оказаться "катастрофическими" для американских сланцевиков и Саудовской Аравии — "двух самых влиятельных друзей Трампа на мировом нефтяном рынке".

Десятки сланцевых бурильщиков оказались банкротами в 2020 году, когда цены упали из-за "ковида". А Саудовская Аравия с такими ценами не сможет свести бюджет.

Между Трампом и Саудовской Аравией назревает конфликт
Между Трампом и Саудовской Аравией назревает конфликт
19:47 761
Спецпредставитель Трампа: Зеленский смягчился, смягчится и Путин
Спецпредставитель Трампа: Зеленский смягчился, смягчится и Путин
17:10 2816
Совместное заявление СГБ и МВД о ликвидации террористической группировки
Совместное заявление СГБ и МВД о ликвидации террористической группировки все еще актуально
11:36 9604
Как взорвали Армена Саркисяна
Как взорвали Армена Саркисяна видео; обновлено 18:43
18:43 17647
Иран создал ядерную ракету, которая долетает до многих европейских стран и Израиля
Иран создал ядерную ракету, которая долетает до многих европейских стран и Израиля The Telegraph
18:42 1610
Неразбериха в Вашингтоне стоила жизни десяткам тысяч украинцев
Неразбериха в Вашингтоне стоила жизни десяткам тысяч украинцев
18:10 2235
Дан старт транзитным перевозкам по железной дороге из порта Зиря
Дан старт транзитным перевозкам по железной дороге из порта Зиря
16:57 2540
Аль-Шараа спешит к Эрдогану
Аль-Шараа спешит к Эрдогану главная тема; все еще актуально
00:04 7911
Нечистоплотные бизнесмены скрыли миллионы долларов. Дела направили в суд
Нечистоплотные бизнесмены скрыли миллионы долларов. Дела направили в суд
16:20 2641
Руфат Азизов стал ректором Азгосуниверситета нефти и промышленности
Руфат Азизов стал ректором Азгосуниверситета нефти и промышленности распоряжение президента
15:46 3607
Ильхам Алиев наградил Полада Бюльбюльоглы
Ильхам Алиев наградил Полада Бюльбюльоглы
15:26 3483

ЭТО ВАЖНО

Между Трампом и Саудовской Аравией назревает конфликт
Между Трампом и Саудовской Аравией назревает конфликт
19:47 761
Спецпредставитель Трампа: Зеленский смягчился, смягчится и Путин
Спецпредставитель Трампа: Зеленский смягчился, смягчится и Путин
17:10 2816
Совместное заявление СГБ и МВД о ликвидации террористической группировки
Совместное заявление СГБ и МВД о ликвидации террористической группировки все еще актуально
11:36 9604
Как взорвали Армена Саркисяна
Как взорвали Армена Саркисяна видео; обновлено 18:43
18:43 17647
Иран создал ядерную ракету, которая долетает до многих европейских стран и Израиля
Иран создал ядерную ракету, которая долетает до многих европейских стран и Израиля The Telegraph
18:42 1610
Неразбериха в Вашингтоне стоила жизни десяткам тысяч украинцев
Неразбериха в Вашингтоне стоила жизни десяткам тысяч украинцев
18:10 2235
Дан старт транзитным перевозкам по железной дороге из порта Зиря
Дан старт транзитным перевозкам по железной дороге из порта Зиря
16:57 2540
Аль-Шараа спешит к Эрдогану
Аль-Шараа спешит к Эрдогану главная тема; все еще актуально
00:04 7911
Нечистоплотные бизнесмены скрыли миллионы долларов. Дела направили в суд
Нечистоплотные бизнесмены скрыли миллионы долларов. Дела направили в суд
16:20 2641
Руфат Азизов стал ректором Азгосуниверситета нефти и промышленности
Руфат Азизов стал ректором Азгосуниверситета нефти и промышленности распоряжение президента
15:46 3607
Ильхам Алиев наградил Полада Бюльбюльоглы
Ильхам Алиев наградил Полада Бюльбюльоглы
15:26 3483
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться