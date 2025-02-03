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Азербайджан проводит операцию на границе с Россией

16:53 159

На территории приграничных с Россией районов Азербайджана проводятся комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница-Щит». Об этом сообщает АзерТАдж.

Операции проводятся в соответствии с договоренностью, достигнутой между главами МИД Азербайджанской Республики и Российской Федерации.

В связи с предстоящими в течение недели операциями в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах в соответствующих местах созданы полицейские посты.

Основной целью операций является реализация принятых решений по вопросам пограничного сотрудничества, выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных группировок и террористических организаций, проведение комплексных организационно-практических мероприятий по выявлению и пресечению каналов перевозки оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств, поступления соответствующих финансовых и материальных средств для осуществления других противоправных деяний.

Комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия пройдут с 3 по 10 февраля.

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