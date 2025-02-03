Самолет экстренно сел в Баку

Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании AZAL.

Капитан воздушного судна авиакомпании Cathay Pacific, выполнявшего рейс Гонконг – Лондон, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной этому стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Самолет Airbus A350 благополучно приземлился в аэропорту в 19:08 по местному времени. Пассажиру была оперативно оказана первичная медицинская помощь, после чего, по оценке врачей, он немедленно был доставлен в медицинское учреждение.

«Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярно проводит тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечивать безопасность пассажиров и членов экипажа на высоком уровне», - напомнили в авиакомпании.