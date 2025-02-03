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В приграничных с Россией районах Азербайджана блокпосты не устанавливались

МВД
20:23 2115

На некоторых интернет-ресурсах распространилась информация о якобы размещении блокпостов на территории приграничных с Россией районов Азербайджана.

В пресс-службе МВД отметили, что в рамках мероприятия под условным названием «Граница-Щит», проводимых на территории приграничных районов страны, нет необходимости устанавливать какие-либо блокпосты, по взаимному соглашению осуществляется обмен информацией между странами.

Основной целью этих мероприятий, проводимых на протяжении многих лет, является сохранение внимания к механизму реализации решений, принятых по вопросам приграничного сотрудничества.

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