В приграничных с Россией районах Азербайджана блокпосты не устанавливались

На некоторых интернет-ресурсах распространилась информация о якобы размещении блокпостов на территории приграничных с Россией районов Азербайджана.

В пресс-службе МВД отметили, что в рамках мероприятия под условным названием «Граница-Щит», проводимых на территории приграничных районов страны, нет необходимости устанавливать какие-либо блокпосты, по взаимному соглашению осуществляется обмен информацией между странами.

Основной целью этих мероприятий, проводимых на протяжении многих лет, является сохранение внимания к механизму реализации решений, принятых по вопросам приграничного сотрудничества.