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Сбитый самолет AZAL подорвал гражданскую авиацию России

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
21:02 3152

После того, как 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) был сбит над Грозным зенитно-ракетным комплексом ПВО России «Панцирь-С1», гражданский авиационный сектор этой страны, и без того переживающий сложные времена, получил еще один серьезный удар. Иностранные авиакомпании, учитывающие серьезные риски для безопасности полетов, стали одна за другой приостанавливать рейсы в Россию.

На данный момент полеты в аэропорты, расположенные в европейской части Российской Федерации, осуществляет рекордно малое количество зарубежных авиаперевозчиков.

Как уже сообщалось, сегодня AZAL объявил о приостановке на неопределенный срок полетов в Астрахань.

Причиной стали частые закрытия воздушного пространства над этим городом, вызванные ударами украинских дронов и, соответственно, риск для безопасности полетов.

Ранее AZAL уже приостановил на неопределенный срок рейсы в одиннадцать российских городов

Ранее AZAL уже приостановил на неопределенный срок рейсы в одиннадцать российских городов. Так, 25 декабря, в день, когда над Грозным был подбит азербайджанский Embraer, национальный авиаперевозчик прекратил полеты в столицу Чечни и Махачкалу, 28 декабря были приостановлены пассажирские рейсы AZAL в Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару, а 9 января AZAL объявил о полном прекращении всех полетов в Казань.

Отметим, что маршрут в Казань считался для компании одним из наиболее рентабельных. Но руководство AZAL пошло на этот шаг из-за регулярных закрытий воздушного пространства над этим городом, вызванных атаками дронов ВСУ, которые, в свою очередь, провоцировали интенсивное использование радиоэлектронных средств борьбы и нарушения координации между гражданской авиационной администрацией и силами ПВО, контролирующими воздушное пространство над столицей Татарстана.

Следует напомнить, что Москва до сих пор официально не взяла на себя ответственность за подбитие азербайджанского самолета, приведшего к его крушению. В настоящее время совместная комиссия, состоящая из представителей Азербайджана, Казахстана и России, продолжает расследование этого инцидента и в числе прочих мероприятий анализирует информацию, содержащуюся в «черных ящиках», которые были вскрыты в Бразилии при участии специалистов компании-производителя.

И хотя, согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO), предварительный отчет по авиапроисшествиям должен быть опубликован в течение месяца с момента инцидента, отчет по азербайджанскому пассажирскому авиалайнеру все еще не обнародован. Официальные лица заявляют, что это произойдет «в ближайшие дни».

Что с «черными ящиками» AZAL?

Массовая приостановка рейсов иностранных авиакомпаний в Россию связана как с активизацией действий Вооруженных сил Украины, атакующих дронами нефтеперерабатывающие заводы, топливные базы и другие российские объекты на глубине до двух тысяч километров, так и с попытками России уйти от ответственности за сбитый азербайджанский самолет.

В числе компаний, приостановивших после трагического инцидента над Грозным рейсы в Россию, казахстанская авиакомпания Qazaq Air, израильская El Al и FlyDubai из Объединенных Арабских Эмиратов. Три эти компании прекратили полеты в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Москву.

Туркменская авиакомпания Turkmenistan Airlines также временно - с 30 декабря по 31 января 2025 года - прекратила пассажирские рейсы из Ашхабада в Москву. И хотя на календаре уже февраль, информация о возобновлении авиасообщения между столицами Туркменистана и России пока не поступала.

Сербская авиакомпания Air Serbia объявила о приостановке рейсов в Сочи и Казань до конца зимнего сезона, а узбекская Qanot Sharq сообщила о временной приостановке полетов авиалайнеров Airbus A320 по ряду направлений, включая рейсы в Москву из Ташкента, Бухары, Ферганы и Намангана, а также полеты в Санкт-Петербург из Самарканда и Намангана. Эти ограничения будут действовать с 20 января по 6 марта.

По мнению экспертов,  публикация предварительного отчета комиссии, которая продолжает расследование причин крушения борта Embraer 190, окажет крайне негативное влияние на весь гражданский авиационный сектор России. Она приведет к дальнейшему ужесточению мер безопасности иностранных авиакомпаний при полетах в Россию, к резкому росту страховых тарифов и введению авиаперевозчиками новых стандартов в связи с высокими рисками.

В Россию отказалась лететь и эмиратская FlyDubai

Также не исключено, что дальнейшее ухудшение политической ситуации может привести к дополнительным ограничениям на полеты, что негативно отразится на доступности авиаперелетов для пассажиров и на экономическом состоянии российских авиакомпаний.

Отметим, что после начала масштабных военных действий против Украины гражданская авиация России уже пострадала от санкций Запада. Страны Европейского Союза, а также США, Великобритания, Канада и ряд других государств не только закрыли для российских самолетов свое воздушное пространство, но и ввели запрет на продажу России запасных частей для авиалайнеров западного производства.

В результате российские авиакомпании вынуждены использовать для международных рейсов, в основном, аэропорты Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

В то же время следует учесть,  что значительная часть пассажирских авиалайнеров Boeing и Airbus находится в собственности западных лизинговых компаний, что чревато их конфискацией. Именно поэтому российские перевозчики стремятся выполнять ограниченное число международных рейсов, преимущественно, на самолетах собственного производства типа «Суперджет», которые часто сталкиваются с техническими неисправностями, что делает полеты на них небезопасными.

Безусловно, Россия находит способы закупать через третьи страны запасные части для самолетов Boeing и Airbus, хотя процесс этот крайне сложен. В большинстве случаев применяется тактика так называемого «авиаканнибализма» — то есть отдельные самолеты разбираются  на детали, которые используются на других авиалайнерах для замены изношенных деталей.

Авиаканнибализм - последнее прибежище российской авиации

В ближайшие годы, когда самолеты западного производства полностью выработают свой ресурс или из-за нехватки запчастей окажутся выведенными из эксплуатации, Российской Федерации грозит тотальное «приземление». При этом собственных пассажирских лайнеров у России нет, а «вставшая с колен» отечественная промышленность не в состоянии производить современные пассажирские самолеты даже в единичных экземплярах.

Влияние санкций и рост рисков для безопасности полетов привели к резкому сокращению объема авиаперевозок в самой России. Согласно официальным данным правительства РФ, рекорд в этой сфере был зафиксирован в 2019 году, когда российские авиакомпании перевезли 128,1 миллиона пассажиров.

Но после начала вторжения в Украину этот показатель стал стремительно снижаться, и в 2023 году было перевезено уже только105,4 миллиона пассажиров. При этом более 80 процентов перевозок пришлись на внутренние рейсы.

Официальные данные о числе пассажиров, перевезенных в 2024 году, пока не опубликованы. Но, согласно прогнозам правительства России, этот показатель составит порядка 98 миллионов пассажиров, из которых 78 миллионов перевозились на внутренних маршрутах.

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