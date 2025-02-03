Гренландия срочно ужесточает законы, опасаясь подкупа партий

Парламент Гренландии во вторник в срочном порядке рассмотрит предложение о запрете иностранных и анонимных пожертвований партиям. Об этом пишет гренландское издание Sermitsiaq, ссылаясь на законопроект.

По данным газеты, предложение поступило по просьбе правительства Гренландии. Законопроект направлен на «защиту политической целостности Гренландии».