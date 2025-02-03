Гренландия срочно ужесточает законы, опасаясь подкупа партий
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Парламент Гренландии во вторник в срочном порядке рассмотрит предложение о запрете иностранных и анонимных пожертвований партиям. Об этом пишет гренландское издание Sermitsiaq, ссылаясь на законопроект.
По данным газеты, предложение поступило по просьбе правительства Гренландии. Законопроект направлен на «защиту политической целостности Гренландии».
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