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Как взорвали Армена Саркисяна

Гренландия срочно ужесточает законы, опасаясь подкупа партий

21:44 576

Парламент Гренландии во вторник в срочном порядке рассмотрит предложение о запрете иностранных и анонимных пожертвований партиям. Об этом пишет гренландское издание Sermitsiaq, ссылаясь на законопроект.

По данным газеты, предложение поступило по просьбе правительства Гренландии. Законопроект направлен на «защиту политической целостности Гренландии».

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