Знаток «Что? Где? Когда?» стал новым генсеком АФФА
21:51 1429
Сегодня в АФФА состоялось важное назначение.
Отныне в Ассоциации новый генеральный секретарь. Вместо Сархана Гаджиева назначен Джахангир Фараджуллаев. Гаджиев остается на посту исполнительного вице-президента.
До сегодняшнего назначения Фараджуллаев был советником гендиректора «Азерлотереи». Также он известен как знаток «Что? Где? Когда?».
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