Знаток «Что? Где? Когда?» стал новым генсеком АФФА

Сегодня в АФФА состоялось важное назначение.

Отныне в Ассоциации новый генеральный секретарь. Вместо Сархана Гаджиева назначен Джахангир Фараджуллаев. Гаджиев остается на посту исполнительного вице-президента.

До сегодняшнего назначения Фараджуллаев был советником гендиректора «Азерлотереи». Также он известен как знаток «Что? Где? Когда?».