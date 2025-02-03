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Спецпредставитель Трампа скоро приедет в Киев

украинские СМИ
22:02 424

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог должен приехать в Киев в середине февраля, пишут украинские СМИ.

Украинское издание New Voice со ссылкой на источники в украинских и американских кругах утверждает, что Кит Келлог приедет в Украину после 11 февраля. После этого Келлог должен отправиться на переговоры в Европу, а затем и принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее украинское издание «Суспiльне» сообщало, что Украина согласовывает график встреч с администрацией Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP рассказывал, что его команда поддерживает контакт с Белым домом, и в ближайшее время состоятся личные встречи для выработки детальных договоренностей.

Келлог, который занимает должность спецпредставителя по Украине и России, представил план по окончанию боевых действий еще до назначения на пост. Сейчас он выступает за скорейшие переговоры при условии проведения выборов в Украине.

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