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Тайное заседание Исполкома АФФА: лимит на легионеров отменен, Премьер-лига расширена

ФОТО
Отдел спорта
22:12 566

Сегодня в АФФА состоялось заседание Исполкома.

Был утвержден бюджет на 2025-й год. Была принята новая стратегия развития, которая охватит 2025-2028-е годы.

Решено с сезона 2025/26 увеличить количество команд в Премьер-лиге с 10 до 12. Формат чемпионата будет утвержден позднее.

Также было принято решение об отмене с нового сезона лимита на легионеров. При этом в заявке на матч у каждой команды не может быть больше 17 иностранцев.

Взносы за легионеров теперь будут такими: от 1 до 7 иностранных футболистов - 5 тысяч манатов за каждого заявленного легионера, от 8 до 12 - 10 тысяч, от 13 до 15 - 100 тысяч, 16 и больше - 200 тысяч.

Клубы будут получать за использование местных игроков.

Стоит отметить, что уже не в первый раз заседание Исполкома АФФА проводится в режиме секретности. Общественность не информируется заранее о времени проведения собрания и его повестке.

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