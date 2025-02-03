США выходят из Совета ООН

Сегодня Дональд Трамп подпишет указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и прекратит финансирование БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам). Об этом пишет Politico.

США давно обвиняют совет в предвзятости по отношению к Израилю и в прикрытии правительств, нарушающих права человека, отмечает издание. Указ будет подписан перед встречей Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Уточняется, что БАПОР является основным агентством, оказывающим помощь населению Газы на фоне гуманитарной катастрофы, вызванной наступлением Израиля.