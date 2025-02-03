Омбудсмену Азербайджана расширили полномочия

В результате внесения изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики» мандат омбудсмена был расширен. Теперь в его полномочия входит осуществление функций независимого механизма по мониторингу и содействию выполнению Конвенции о правах инвалидов, Конвенции о правах ребенка, а также обеспечению права на равенство и предотвращению дискриминации.

По ее словам, в рамках полномочий, предусмотренных Конституционным законом «Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики», уполномоченный при поддержке Мониторинговой группы по реализации Конвенции о правах ребенка и Национальной превентивной группы регулярно проводит мониторинг детских учреждений. В ходе этих проверок с детьми ведутся конфиденциальные беседы, оцениваются условия содержания, обращение с ними, обеспечение права на образование, организация питания, медицинская помощь, психологическая поддержка и другие вопросы.

«Выявленные в рамках мониторингов недостатки, которые можно устранить на месте, доводятся до сведения руководства учреждений, а также даются соответствующие рекомендации. В зависимости от результатов мониторинга направляются обращения в компетентные органы. Кроме того, для проверки выполнения данных рекомендаций проводятся повторные визиты.

Следует отметить, что деятельность, направленная на защиту прав и свобод различных групп населения, в том числе детей, а также предложения и рекомендации по эффективному обеспечению прав человека, отражены в моих ежегодных докладах. В этих докладах также поднимаются вопросы, требующие совершенствования в данной сфере.

В ходе визитов в учреждения, подведомственные министерству науки и образования, было отмечено, что многие из ранее данных нами предложений и рекомендаций уже исполнены. Однако остаются и нерешенные вопросы.

Так, по результатам наших мониторингов установлено, что некоторые учреждения, находящиеся в ведении министерства, особенно гимназии-интернаты с интегрированным обучением, нуждаются в ремонте.

С учетом того, что в специальных школах-интернатах учащиеся, за исключением младших классов, не обеспечены необходимыми учебными пособиями, нами было предложено ускорить выполнение государственной программы по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья, подготовку учебников и учебных пособий, а также их обеспечение этими материалами.

Кроме того, предлагается пересмотреть и утвердить уставы общеобразовательных интернатных школ в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и требованиями международных договоров, к которым присоединилась наша страна.

Наряду с другими учреждениями нами также регулярно проводятся визиты в учреждения, подведомственные пенитенциарной службе министерства юстиции, где изучается состояние соблюдения прав несовершеннолетних, находящихся там.

Следует отметить, что с учетом предложений, ранее выдвинутых аппаратом омбудсмена о строительстве новых пенитенциарных учреждений, соответствующих современным стандартам, в 2022 году было введено в эксплуатацию новое пенитенциарное учреждение для несовершеннолетних, подведомственное министерству юстиции.

«Я считаю крайне важным уделять особое внимание роли образования в процессе реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей в общество. Необходимо разработать механизм, обеспечивающий участие содержащихся в пенитенциарных учреждениях несовершеннолетних в вступительных экзаменах, а также внести соответствующие изменения в законодательство», — заявила омбудсмен Сабина Алиева.