Убийство Армена: чеченская или украинская версия?

Взрыв в элитном московском жилкомплексе «Алые паруса», несомненно, произвел впечатление на российскую публику. Если в самом охраняемом центре столицы происходит такое, что ожидать людям попроще в районах подальше? Понятно, что в контексте непрекращающейся и захватывающей все большие пространства войны центральной версией стала охота украинских спецслужб за Арменом Саркисяном, бывшим антимайдановцем, сепаратистом и создателем добровольческого отряда «АрБат». Тем более, что недавно, 17 декабря, приблизительно в такой же манере, с использованием видеокамер и дистанционного подрыва, был ликвидирован генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ. Однако Саркисян по жизни был человеком, мягко говоря, не самых честных правил, поэтому следствие, сообщается, не исключает и криминальных разборок.

У покойника в феврале прошлого года случился серьезный конфликт с чеченцами. 14 февраля на московской Плющихе автомобиль Lexus, в котором находился Расул Очаев, 29-летний боец MMA, столкнулся с внедорожником Mercedes Gelаndewagen, в котором была Эмилия Саркисян, дочь Армена Саркисяна. К месту происшествия подъехали охранники Саркисяна, и Очаев открыл по ним стрельбу из травматического пистолета, ранив обоих. Как происходило потом выяснение отношений между «Горловским», курирующим по уголовной линии новоприсоединенные территории, и чеченскими боссами, можно только предполагать. Судя по замелькавшим тогда фотографиям Саркисяна рядом с Апти Алаудиновым, командир «Ахмата» стал посредником, пытавшимся разрулить конфликт между уважаемыми хорошо вооруженными сторонами. На еще одном снимке, появившемся в публичном доступе, Саркисян запечатлен вместе с приёмным братом Рамзана Кадырова Виситой, что должно было свидетельствовать об исчерпанности претензий. При этом, однако, говорят, с самим главой Чечни у покойника были непростые отношения. В декабре минувшего года Расул Очаев был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима за сознательное причинение тяжких телесных повреждений. Таким образом, сторона Саркисяна, выходит, одержала верх. Не будем забывать, однако, что бойцы ММА на Северном Кавказе имеют статус национальных героев, и мотивы мести исключать не стоит. Хотя обычно чеченцы в разборках предпочитают не взрывчатку, а пули. С другой стороны, почему бы не мимикрировать в убийстве под Главное управление разведки Минобороны Украины?