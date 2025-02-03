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Украина поднимет руки вверх?

аналитики в объективе Эйнуллы Фатуллаева
3 февраля 2025, 22:45 2915

Журналист Эйнулла Фатуллаев вместе со съемочной группой haqqin.az продолжает работу в горячих точках Украины.

Спустя годы, освещающий российское вторжение журналист посетил Мемориал павших героев на Крещатике. И задался вопросами: а сможет ли Украина принять навязываемый Трампом и Путиным режим перемирия? И на каких условиях? Устал ли украинский народ от войны? И готова ли Украина к модели обмена мира на территории?

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