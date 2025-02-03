Трамп хочет от Украины металлы
3 февраля 2025, 23:01 2006
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обменять редкоземельные металлы Украины на помощь США. Об этом пишет AFP.
«Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, и мы хотим получить гарантии. Я ищу гарантии по редкоземельным металлам в любой сделке с Украиной. Я хочу, чтобы Украина давала нам редкоземельные металлы»,- заявил президент США.
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