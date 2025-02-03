Глава Nazar Holdings: «Если можно сравнить, то это уже не Bugatti»

Аэродинамика машины максимально снижает сопротивление воздуха, что сравнимо с контуром самой быстрой хищной птицы в мире. Машина развивает скорость до 445 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 2 секунды, до 400 км/ч за 25 секунд, мощность двигателя 1,8 тыс. л.с. Как сообщил haqqin.az глава Bugatti Baku Али Назар: «Приобретая наш автомобиль, человек становится обладателем старейшего престижного бренда, которому 115 лет. Произведенный в 2016 году Bugatti модель Chiron открыл новую эру автомобилей высокого перфоманса. В компании придают очень большое значение техническим данным машины, материалам, из которых ее изготовляют. Материалы, цвет, кожа интерьера и другие детали выбирает сам покупатель. Уникальность автомобиля в том, что он предназначен как для получения спортивных ощущений, так и для семейной поездки в театр».

Официальный дистрибутор французского производителя автомобилей класса люкс Bugatti в Азербайджане - Nazar Holdings, провел презентацию роскошной и фантастически быстрой модели автомобиля Bugatti Tourbillon. Представителям азербайджанских СМИ в Bugatti Baku Center был представлен элегантный автомобиль феерического дизайна, великолепного технического исполнения и с массой инновационных решений.

В Tourbillon 2026 года добавлены три электродвигателя к многоцилиндровой газовой силовой установке, что дает поразительную общую мощность в почти 1,8 тыс. лошадиных сил — больше, чем у любой предыдущей модели Bugatti. Интерьер полностью посвящен тактильным ощущениям с использованием таких роскошных материалов, как кожа, обработанный металл и хрусталь.

Общие линии кузова напоминают предыдущие модели, но каждая панель была изменена для более низкого, более узкого вида с более широкими крыльями и более узким кокпитом.

Цена машины начинается с 3,8 млн евро в базовом варианте. В Азербайджане, включая доставку, выплату таможенных пошлин, стоимость автомобиля Tourbillon составляет примерно 5 млн евро.

По его словам, продажа этой модели в мире будет осуществлена в 2026 году, всего произведено 250 машин Tourbillon.

Nazar Holdings является лидером автомобильного рынка южнокавказского региона в классе sport кars. Компания обладает самым большим автомобильным шоу-румом в мире и представляет Bugatti так же в Турции, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане.

Продажа этой модели ведется с прошлого года, и уже все автомобили Tourbillon проданы. Nazar Holdings так же занимается обслуживанием машин Bugatti, специалисты компании прошли обучение на заводе-производителе. Bugatti предлагает четырехлетнюю гарантию на все модели, включая Tourbillon, и покрывает техническое обслуживание автомобиля в течение того же периода времени.

Эти машины не массового производства, а элитарного характера для самого придирчивого клиента. Больше всего машины Bugatti приобретают в США и ЕС.

Мы ставим целью удовлетворить требования клиентов до самых мельчайших деталей. Девиз Bugatti: «Если можно сравнить, то это уже не Bugatti», - сказал Али Назар.