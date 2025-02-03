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Пашиняна «горячо» встретили в США

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился с рабочим визитом в Соединённые Штаты Америки, где будет находиться с 3 по 7 февраля.

В ходе поездки Пашинян примет участие в 5-м ежегодном саммите по международной религиозной свободе в Вашингтоне, а также в Национальном молитвенном завтраке.

Сегодня он встретился с представителями армянской общины в здании посольства Армении.

«У меня состоялась важная встреча с представителями армянской общины в Вашингтоне», - заявил Никол Пашинян.

На входе у здания диппредставительства его ждал «сюрприз». Представители молодежного крыла террористической организации «Дашнакцутюн» разместили на здании посольства Армении в США надпись «Пашинян погубил Армению».

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