Пашиняна «горячо» встретили в США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился с рабочим визитом в Соединённые Штаты Америки, где будет находиться с 3 по 7 февраля.

В ходе поездки Пашинян примет участие в 5-м ежегодном саммите по международной религиозной свободе в Вашингтоне, а также в Национальном молитвенном завтраке.

Сегодня он встретился с представителями армянской общины в здании посольства Армении.

«У меня состоялась важная встреча с представителями армянской общины в Вашингтоне», - заявил Никол Пашинян.

На входе у здания диппредставительства его ждал «сюрприз». Представители молодежного крыла террористической организации «Дашнакцутюн» разместили на здании посольства Армении в США надпись «Пашинян погубил Армению».