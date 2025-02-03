США возобновили поставки оружия Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Администрация Трампа ненадолго ставила на паузу отправку оружия в Украину, поскольку администрация Трампа обсуждала свою политику в отношении Киева, но затем возобновила поставки.

По словам источников агентства, поставки возобновились в минувшие выходные, то есть 1-2 февраля. Отправлять оружие США начали после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной идеи прекратить всю помощь Украине, сказали два собеседника Reuters.



Как утверждает источник Reuters, в американском руководстве остаются разногласия относительно того, в какой степени Штаты должны в дальнейшем продолжать помогать Киеву оружием из американских запасов.