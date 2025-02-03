Желание Трампа заполучить украинский металл – план Киева

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в редкоземельных металлах Украины. Идея их совместной добычи предлагалась в плане победы. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента Украины.

"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в том числе редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент (Украины Владимир Зеленский - ред.) предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", - отметил собеседник.

Он уточнил, что сначала нужны гарантии безопасности, чтобы гарантировать защиту редкоземельных ресурсов от россиян.