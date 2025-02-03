Трампа вынудили посмотреть видео со зверствами боевиков ХАМАС

Перед завтрашней встречей с Нетаньяху Трамп посмотрит фильм, смонтированный из записей, сделанных террористами ХАМАС 7 октября на нательные камеры. Об этом сообщает The Times of Israel.

Это то самое 45-минутное видео, на котором засняты убийства, расчленения и изнасилования. На просмотре настоял Стивен Уиткофф, советник Трампа по Ближнему Востоку.