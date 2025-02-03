В российскую армию хотят призывать больных сифилисом, психов и гипертоников

Минобороны России разработало поправки к положению о военно-врачебной экспертизе, которые предлагают признавать годными к военной службе людей с сифилисом, гипертонией, психозами и невротическими расстройствами.

Документ опубликован на портале проектов правовых актов. Проект поправок разработан для «совершенствования системы медицинского освидетельствования военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции», говорится в пояснительной записке.