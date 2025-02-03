Зэки-ИГИЛовцы захватили колонию в Таджикистане: убит начальник «строгача»

Группа заключенных, являющихся сторонниками террористической организации ИГИЛ, захватила колонию в городе Вахдат в Таджикистане. Об этом сообщает эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По предварительным данным, был убит начальник исправительной колонии строгого режима, еще несколько сотрудников в тяжелом состоянии были доставлены в госпиталь.

«Таджикские силовики провели жесткую операцию по подавлению мятежа. В результате штурма зоны, по меньшей мере, были ликвидированы от 10 до 15 заключенных - все сторонники ИГИЛ», - отмечает источник.