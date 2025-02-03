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Позволит ли Трамп Израилю аннексировать Западный берег?

ответил сам президент США
02:10 314

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов - «Позволит ли он аннексию Израилем Западного берега?».

«Я не буду об этом говорить. Это, безусловно, очень маленькая страна. Видите эту замечательную ручку? Допустим, весь мой стол - это Ближний Восток, Израиль - размером с эту ручку... Удивительно, что им удалось сделать для такой маленькой страны...», заявил Трамп, отвечая на вопрос.

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