Позволит ли Трамп Израилю аннексировать Западный берег?
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Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов - «Позволит ли он аннексию Израилем Западного берега?».
«Я не буду об этом говорить. Это, безусловно, очень маленькая страна. Видите эту замечательную ручку? Допустим, весь мой стол - это Ближний Восток, Израиль - размером с эту ручку... Удивительно, что им удалось сделать для такой маленькой страны...», заявил Трамп, отвечая на вопрос.
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