USD 1.7000
EUR 1.7385
RUB 1.7226
Подписаться на уведомления
Как взорвали Армена Саркисяна
Новость дня
Как взорвали Армена Саркисяна

Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну

по ту сторону океана
Георгий Бовт, автор haqqin.az
05:12 898

Первым иностранным лидером, который посещает США после инаугурации Дональда Трампа, стал израильский премьер Биньямин Нетаньяху. 4 февраля ожидаются его переговоры с президентом США. Они будут посвящены режиму прекращения огня в секторе Газа, который в феврале должен вступить в свою вторую фазу. Каковы цели сторон в данных переговорах?

Трамп приписывает себе заслугу в том, что соглашение о прекращении огня, подписанное 19 января, вообще вступило в силу. И теперь явно не хотел бы, чтобы ситуация на Ближнем Востоке доставляла ему головную боль, когда других дел полно, да и украинский конфликт пылает вовсю, не подавая признаков охлаждения. К тому же всякий серьезный конфликт на Ближнем Востоке – это всегда рост цен на нефть, а Трампу нужно, чтобы они снижались, как он обещал в ходе предвыборной кампании. Да и Москве он уже успел пригрозить таким снижением – чтобы была сговорчивее по части украинского урегулирования.

Однако вероятность того, что Трамп позволит Нетаньяху возобновить войну в Газе, которую президент США так «блистательно закончил» одним грозным окриком, невелика. Но что же тогда дать Иерусалиму взамен?

Что касается Нетаньяху, то ему сейчас как никогда нужна поддержка «старшего брата». По нескольким причинам. Во-первых, условия прекращения огня с ХАМАС трудно назвать капитуляцией последнего. Группировка выжила, хотя и сильно потрепана. Она сохраняет власть в Газе. В ходе операции ЦАХАЛ в Газе погибло не менее 60 тысяч палестинцев (подтверждена гибель более 47 тысяч, остальные числятся пропавшими без вести). Зато боевики, захватив 251 заложника в ходе террористической атаки на Израиль 7 октября 2023 года (было убито более 1200 израильтян), теперь добились совершенно неравнозначного обмена - десятков осужденных за терроризм палестинцев, сидящих в израильских тюрьмах, на каждого освобожденного заложника.

Во-вторых, в самом Израиле такие условия были встречены неоднозначно – один из ключевых членов «военного кабинета» уже покинул правительство, другой «на подходе» - в знак протеста против «освобождения убийц и террористов». Ну и наконец, против супруги Нетаньяху сейчас открыто уголовное дело, по сути, коррупционного свойства. Отчасти Нетаньяху уже поспешил пойти навстречу «ястребам», начав новую военную операцию (хотя гораздо меньше го масштаба) на Западном берегу, а именно в лагере палестинских беженцев в Дженине, который не без основания считается «рассадником радикализма». Там уже убито не менее 50 боевиков и задержано более 100 «разыскиваемых лиц».

Но полностью это критиков Нетаньяху справа не удовлетворило. Так что нужен совет и помощь «всемогущего Трампа».

Первая фаза прекращения огня предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на почти 2000 палестинских заключенных. Ожидается, что в ходе второй фазы будут освобождены оставшиеся пленные и начнутся переговоры о постоянном прекращении войны.

Нетаньяху уже поспешил пойти навстречу «ястребам», начав новую военную операцию в Дженине

На данный момент 13 израильских заложников уже были освобождены. Еще пять тайских заложников выпущены из застенок вне рамок соглашения. 76 из 251 заложника все еще остаются в Газе, включая тела по меньшей мере 34, убитых Армией обороны Израиля. Израильское общество требует от Нетаньяху добиться освобождения всех. И это растущее давление стало главной причиной, почему он пошел на не вполне комфортное перемирие с ХАМАС.

При этом ходили настойчивые слухи, что Нетаньяху, уговаривая противников прекращения огня, уверял их, что военные действия могут возобновиться – как только будут освобождены заложники. И тем более если они не будут освобождены. Судя по всему, Нетаньяху всерьез рассматривает возможность возобновления войны после первой фазы соглашения, не переходя ко второй. И ему нужна «лицензия» на это от Трампа.

Однако вероятность того, что Трамп позволит Нетаньяху возобновить войну в Газе, которую президент США так «блистательно закончил» одним грозным окриком, невелика. Но что же тогда дать Иерусалиму взамен? Помимо военной помощи, которая, в отличие от помощи Украине, не сокращена ни на доллар. Вероятно, речь пойдет о помощи Израилю в противостоянии с Ираном, который ускоренным темпом работает, видимо, уже над завершающей стадией своей ядерной программы. Другая достойная тема – вернуться к «довоенным» (до начала войны в Газе) переговорам о нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией, что в корне может поменять всю геополитическую картину на Ближнем Востоке. Трамп (руками своего зятя Джареда Кушнера) пытался продвинуться на этом направлении еще в первую каденцию, и теперь наверняка хочет возобновить процесс.

У иорданской монархии уже был печальный опыт приема палестинских беженцев у себя на территории: "Черный сентябрь"

Правда, американский президент успел выдвинуть еще одну — довольно завиральную — идею, а именно призвал соседние с Израилем страны принять у себя палестинцев из сектора Газа, предложив «зачистить площадку». Никакого энтузиазма ни у Египта, ни у Иордании это предложение не вызвало. И понятно почему. У иорданской монархии уже был печальный опыт приема палестинских беженцев у себя на территории. Кончилось это тем, что в 1960-х годах осевшие в Иордании палестинцы подняли антимонархической восстание (получившее название «Черный сентябрь»), в котором активное участие принимал будущий глава Организация Освобождения Палестины Ясер Арафат. После чего десятки тысяч палестинцев были из Иордании депортированы, и никакого желания принимать радикально настроенных исламистов у иорданского короля нет.

Что касается Египта, то режим генерала ас-Сиси и так с большим трудом сдерживает идущий снизу рост исламистских настроений в лице родственных тому же ХАМАС «братьев мусульман», правлению которых в свое время был положен конец исключительно путем военного переворота. Подтачивать опоры собственного трона, принимая палестинцев, которые могут спровоцировать новую волну брожения, генерал ас-Сиси вовсе не собирается.

В самом Израиле идею массовой депортации почти 2 миллионов палестинцев из сектора Газа тоже считают нереалистичный. Скорее всего, Нетаньяху тоже сделает акцент в переговорах на том, чтобы вернуться к идее установление связей с Саудовской Аравией. По некоторым данным, Иерусалим хотел бы уже сейчас создать переговорную группу для подготовки установления официальных отношений с государствами Персидского залива, что, по идее, совпадает с замыслами администрации Трампа.

Скорее всего, Нетаньяху тоже сделает акцент в переговорах на том, чтобы вернуться к идее установление связей с Саудовской Аравией

Это могло бы стать «второй фазой» так называемых Соглашений Авраама, когда Израиль установил дипотношения с ОАЭ Эмиратами, Бахрейном и Марокко во время первого срока Трампа. Саудовская Аравия не присоединилась к этим соглашениям 2020 года и пока придерживается официальной линии на непризнание Израиля.

Тем не менее нормализация отношений с Эр-Риядом готовилась, но была сорвана из-за войны в Газе, на фоне которой саудиты ужесточили требование о создании Палестинского государства.

Есть основания полагать, что за террористической атакой ХАМАС против Израиля в октябре 2023 стоял Иран, преследуя цель как раз сорвать сближение Израиля с главным региональным соперником Тегерана.

Впрочем, все эти дипломатические увертки и компромиссы — это слишком сложно. Война куда как проще и понятнее. Ну а льющуюся при этом потоками человеческую кровь политики привыкли считать «сопутствующим ущербом». И то не для себя.

Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну
Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну по ту сторону океана
05:12 899
Сбитый самолет AZAL подорвал гражданскую авиацию России
Сбитый самолет AZAL подорвал гражданскую авиацию России горячая тема
3 февраля 2025, 21:02 8877
Украина поднимет руки вверх?
Украина поднимет руки вверх? аналитики в объективе Эйнуллы Фатуллаева
3 февраля 2025, 22:45 5662
Самая тупая торговая война в истории человечества
Самая тупая торговая война в истории человечества главная тема
3 февраля 2025, 18:45 6015
Ювелирная партия Эрдогана
Ювелирная партия Эрдогана горячая тема
3 февраля 2025, 19:02 6114
Желание Трампа заполучить украинский металл – план Киева
Желание Трампа заполучить украинский металл – план Киева Офис Зеленского
00:41 2924
США возобновили поставки оружия Украине
США возобновили поставки оружия Украине
00:26 3465
Пашиняна «горячо» встретили в США
Пашиняна «горячо» встретили в США видео
00:11 5202
Трамп поставил Канаде условие: станете нашим штатом - получите защиту!
Трамп поставил Канаде условие: станете нашим штатом - получите защиту!
3 февраля 2025, 23:49 2681
Трамп хочет от Украины металлы
Трамп хочет от Украины металлы
3 февраля 2025, 23:01 3400
Убийство Армена: чеченская или украинская версия?
Убийство Армена: чеченская или украинская версия? главная тема
3 февраля 2025, 22:29 5851

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну
Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну по ту сторону океана
05:12 899
Сбитый самолет AZAL подорвал гражданскую авиацию России
Сбитый самолет AZAL подорвал гражданскую авиацию России горячая тема
3 февраля 2025, 21:02 8877
Украина поднимет руки вверх?
Украина поднимет руки вверх? аналитики в объективе Эйнуллы Фатуллаева
3 февраля 2025, 22:45 5662
Самая тупая торговая война в истории человечества
Самая тупая торговая война в истории человечества главная тема
3 февраля 2025, 18:45 6015
Ювелирная партия Эрдогана
Ювелирная партия Эрдогана горячая тема
3 февраля 2025, 19:02 6114
Желание Трампа заполучить украинский металл – план Киева
Желание Трампа заполучить украинский металл – план Киева Офис Зеленского
00:41 2924
США возобновили поставки оружия Украине
США возобновили поставки оружия Украине
00:26 3465
Пашиняна «горячо» встретили в США
Пашиняна «горячо» встретили в США видео
00:11 5202
Трамп поставил Канаде условие: станете нашим штатом - получите защиту!
Трамп поставил Канаде условие: станете нашим штатом - получите защиту!
3 февраля 2025, 23:49 2681
Трамп хочет от Украины металлы
Трамп хочет от Украины металлы
3 февраля 2025, 23:01 3400
Убийство Армена: чеченская или украинская версия?
Убийство Армена: чеченская или украинская версия? главная тема
3 февраля 2025, 22:29 5851
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться