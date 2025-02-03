Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну

Первым иностранным лидером, который посещает США после инаугурации Дональда Трампа, стал израильский премьер Биньямин Нетаньяху. 4 февраля ожидаются его переговоры с президентом США. Они будут посвящены режиму прекращения огня в секторе Газа, который в феврале должен вступить в свою вторую фазу. Каковы цели сторон в данных переговорах? Трамп приписывает себе заслугу в том, что соглашение о прекращении огня, подписанное 19 января, вообще вступило в силу. И теперь явно не хотел бы, чтобы ситуация на Ближнем Востоке доставляла ему головную боль, когда других дел полно, да и украинский конфликт пылает вовсю, не подавая признаков охлаждения. К тому же всякий серьезный конфликт на Ближнем Востоке – это всегда рост цен на нефть, а Трампу нужно, чтобы они снижались, как он обещал в ходе предвыборной кампании. Да и Москве он уже успел пригрозить таким снижением – чтобы была сговорчивее по части украинского урегулирования.

Что касается Нетаньяху, то ему сейчас как никогда нужна поддержка «старшего брата». По нескольким причинам. Во-первых, условия прекращения огня с ХАМАС трудно назвать капитуляцией последнего. Группировка выжила, хотя и сильно потрепана. Она сохраняет власть в Газе. В ходе операции ЦАХАЛ в Газе погибло не менее 60 тысяч палестинцев (подтверждена гибель более 47 тысяч, остальные числятся пропавшими без вести). Зато боевики, захватив 251 заложника в ходе террористической атаки на Израиль 7 октября 2023 года (было убито более 1200 израильтян), теперь добились совершенно неравнозначного обмена - десятков осужденных за терроризм палестинцев, сидящих в израильских тюрьмах, на каждого освобожденного заложника. Во-вторых, в самом Израиле такие условия были встречены неоднозначно – один из ключевых членов «военного кабинета» уже покинул правительство, другой «на подходе» - в знак протеста против «освобождения убийц и террористов». Ну и наконец, против супруги Нетаньяху сейчас открыто уголовное дело, по сути, коррупционного свойства. Отчасти Нетаньяху уже поспешил пойти навстречу «ястребам», начав новую военную операцию (хотя гораздо меньше го масштаба) на Западном берегу, а именно в лагере палестинских беженцев в Дженине, который не без основания считается «рассадником радикализма». Там уже убито не менее 50 боевиков и задержано более 100 «разыскиваемых лиц». Но полностью это критиков Нетаньяху справа не удовлетворило. Так что нужен совет и помощь «всемогущего Трампа». Первая фаза прекращения огня предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на почти 2000 палестинских заключенных. Ожидается, что в ходе второй фазы будут освобождены оставшиеся пленные и начнутся переговоры о постоянном прекращении войны.

На данный момент 13 израильских заложников уже были освобождены. Еще пять тайских заложников выпущены из застенок вне рамок соглашения. 76 из 251 заложника все еще остаются в Газе, включая тела по меньшей мере 34, убитых Армией обороны Израиля. Израильское общество требует от Нетаньяху добиться освобождения всех. И это растущее давление стало главной причиной, почему он пошел на не вполне комфортное перемирие с ХАМАС. При этом ходили настойчивые слухи, что Нетаньяху, уговаривая противников прекращения огня, уверял их, что военные действия могут возобновиться – как только будут освобождены заложники. И тем более если они не будут освобождены. Судя по всему, Нетаньяху всерьез рассматривает возможность возобновления войны после первой фазы соглашения, не переходя ко второй. И ему нужна «лицензия» на это от Трампа. Однако вероятность того, что Трамп позволит Нетаньяху возобновить войну в Газе, которую президент США так «блистательно закончил» одним грозным окриком, невелика. Но что же тогда дать Иерусалиму взамен? Помимо военной помощи, которая, в отличие от помощи Украине, не сокращена ни на доллар. Вероятно, речь пойдет о помощи Израилю в противостоянии с Ираном, который ускоренным темпом работает, видимо, уже над завершающей стадией своей ядерной программы. Другая достойная тема – вернуться к «довоенным» (до начала войны в Газе) переговорам о нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией, что в корне может поменять всю геополитическую картину на Ближнем Востоке. Трамп (руками своего зятя Джареда Кушнера) пытался продвинуться на этом направлении еще в первую каденцию, и теперь наверняка хочет возобновить процесс.

Правда, американский президент успел выдвинуть еще одну — довольно завиральную — идею, а именно призвал соседние с Израилем страны принять у себя палестинцев из сектора Газа, предложив «зачистить площадку». Никакого энтузиазма ни у Египта, ни у Иордании это предложение не вызвало. И понятно почему. У иорданской монархии уже был печальный опыт приема палестинских беженцев у себя на территории. Кончилось это тем, что в 1960-х годах осевшие в Иордании палестинцы подняли антимонархической восстание (получившее название «Черный сентябрь»), в котором активное участие принимал будущий глава Организация Освобождения Палестины Ясер Арафат. После чего десятки тысяч палестинцев были из Иордании депортированы, и никакого желания принимать радикально настроенных исламистов у иорданского короля нет. Что касается Египта, то режим генерала ас-Сиси и так с большим трудом сдерживает идущий снизу рост исламистских настроений в лице родственных тому же ХАМАС «братьев мусульман», правлению которых в свое время был положен конец исключительно путем военного переворота. Подтачивать опоры собственного трона, принимая палестинцев, которые могут спровоцировать новую волну брожения, генерал ас-Сиси вовсе не собирается. В самом Израиле идею массовой депортации почти 2 миллионов палестинцев из сектора Газа тоже считают нереалистичный. Скорее всего, Нетаньяху тоже сделает акцент в переговорах на том, чтобы вернуться к идее установление связей с Саудовской Аравией. По некоторым данным, Иерусалим хотел бы уже сейчас создать переговорную группу для подготовки установления официальных отношений с государствами Персидского залива, что, по идее, совпадает с замыслами администрации Трампа.