Ответ Китая Трампу

Китай объявил о введении пошлин в 10% на нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственную технику из США. Американские уголь и СПГ, согласно решению Госсовета, будут облагаться пошлинами в 15%.

Решение принято в ответ на вступившие в силу сегодня, 4 февраля,10%-ные пошлины США на товары из Китая. Об ответных мерах объявил комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР. В его пресс-релизе указано, что одностороннее введение пошлин со стороны США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), а также мешает «нормальному экономическому и торговому сотрудничеству КНР и США».

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Он считает что тем самым выполняет одно из предвыборных обязательств — пресечь наплыв в страну нелегальных мигрантов и контрабанду фентанила. Ставка для товаров из Китая составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальную продукцию. Китай пообещал подать иск в ВТО.