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Русские давят на позиции украинцев

09:55 416

Российские войска продолжают давить на позиции ВСУ по всей линии боевого соприкосновения и имеют определенные достижения.

Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState, отслеживающий актуальную информацию на фронте.

По его данным, за прошедшие сутки россияне имели успех в четырех населенных пунктах в Донецкой области, в частности, в Часовом Яру.

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