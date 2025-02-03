Русские давят на позиции украинцев
09:55 416
Российские войска продолжают давить на позиции ВСУ по всей линии боевого соприкосновения и имеют определенные достижения.
Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState, отслеживающий актуальную информацию на фронте.
По его данным, за прошедшие сутки россияне имели успех в четырех населенных пунктах в Донецкой области, в частности, в Часовом Яру.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!