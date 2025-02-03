Пашинян поделился своими ожиданиями от США

Ереван надеется, что установление мира на Южном Кавказе будет приоритетом для политической элиты США. Об этом в Вашингтоне на встрече с членами организации Save Armenia заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Если вы спросите, какой способ поддержки Армении является наиболее эффективным с точки зрения США, я бы сказал, что включение повестки достижения мира на Южном Кавказе в список приоритетов политической элиты США было бы очень важным», - отметил Пашинян.