Азербайджанские резервисты повышают боевые навыки
10:11 108
В соответствии с планом подготовки на текущий год, начались очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса, сообщили в Минобороны.
После прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.
Основной целью сборов является повышение уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, а также совершенствование их практических навыков.
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