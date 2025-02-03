Американская разведка предупреждает о намерениях Ирана

Как пишет The New York Times, этот вывод основан на данных американской разведки, которые были получены в последние месяцы работы администрации бывшего президента США Джо Байдена и затем предоставлены команде по национальной безопасности нового американского лидера Дональда Трампа.

«Разведывательные оценки свидетельствуют, что иранские инженеры и ученые-оружейники по сути ищут короткий путь, который позволил бы им превратить их растущие запасы ядерного топлива в действующее оружие за несколько месяцев, а не за год или больше», - говорится в публикации.

По словам американских чиновников, Иран «остается на ядерном пороге». После выхода Трампа из ядерного соглашения 2015 года (СВПД) страна возобновила производство урана и теперь имеет достаточно топлива для изготовления четырех или более бомб.

Эта тема «почти наверняка» станет частью обсуждения во вторник между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прибывшим в Вашингтон с визитом. Как утверждает издание, Трамп «не спешит вступать в прямой конфликт с Ираном и, похоже, открыт для переговоров».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан неоднократно заявлял, что он тоже хотел бы договориться о новом соглашении, отмечает The New York Times.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил телеканалу Fox News, что Вашингтону следует продолжать нагнетать давление на Тегеран до тех пор, пока он «не прекратит делать то, что делает» - работает надо созданием ядерного оружия.